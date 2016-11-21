В Киеве возле креста героям Небесной сотни семьи погибших чтят память близких

Как передает корреспондент УНИАН, возле креста собрались несколько десятков людей, в частности, родственники погибших на Майдане участников Революции достоинства.

Они пришли почтить память своих родных.

Следует также отметить, что на улице Крещатик и улице Институтской людей пока немного.

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Сейчас Крещатик фактически пустой.

При этом на улице Институтской напротив Нацбанка проходит митинг так называемых вкладчиков, которые якобы потеряли свои сбережения.

Как сообщалось, сегодня, 21 ноября, в Украине отмечается День достоинства и свободы, который был учрежден президентом в 2014 году в честь событий Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013-2014 годов.

Во время акций протеста, которые начались 21 ноября 2013 года из-за отказа украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, погибли, по официальным данным, более 100 человек. В то же время медики-волонтеры заявляли, что во время противостояний с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года погибли по меньшей мере 780 человек.