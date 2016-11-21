Несколько тысяч человек направляются колоннами к Нацбанку

При входе на Крещатик со стороны станции метро Театральная на тротуарах установлены металлоискатели, передает "Украинская правда".

Входы в боковых улиц Крещатика охраняют нацгвардейцы.

Вместе с тем на Майдане Незалежности снова группируют колонны большого количества людей преимущественно преклонного возраста и студентов.

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Колонны находятся возле Главпочтамта, станции метро Крещатик со стороны Институтской.

Количество их примерно вдвое больше, чем на прошлой неделе, то есть несколько тысяч.

По словам людей из колонн, они направляются к Нацбанку. На вопрос, против чего они протестуют, одна из женщин сказала: "против гриппа".

Улицу Институтскую также перекрыли для транспорта, однако металлоискателей и заборов нет.