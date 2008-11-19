На венгерской границе изъяли 323 иконы и 438 почтовых открыток

В Закарпатской области за последнюю неделю на украинско-венгерской границе на таможенном посту «Тиса» изъяли партию икон в количестве 323 штуки, 3 картины известных закарпатских живописцев и 438 старинных почтовых открыток.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Чопской таможни.

Как говорится в сообщении, первую партию – собственно картины и открытки - изъяли 14 ноября 2008 года. На таможенный пост «Тиса» заехал легковой автомобиль «Lexus КХ350», в котором находились двое граждан Украины, жители города Ужгорода. Они следовали из Венгрии в Украину по частным делам и двигались по полосе упрощенного контроля - «зеленый коридор».

Работники таможни во время углубленного осмотра транспортного средства и личных вещей граждан, которые пересекали границу, обнаружили неуказанные в таможенной декларации и незаявленные при устном опросе и скрытые от таможенного контроля три картины (размерами 58,5x107,5 см, 52x72,5 см, 65x86 см). На картинах работники таможни увидели авторские подписи известных закарпатских художников. Обнаруженные картины находились в багажном отсеке автомобиля.

В салоне автомобиля на заднем сидении в полиэтиленовом пакете было обнаружено еще 438 шт. старинных почтовых открыток разных лет выпуска с изображениями пейзажей и городов Закарпатья разных исторических периодов.

По факту работники Чопской таможни завели дела о нарушении таможенных правил по признакам ст.ст. 339, 352 Таможенного кодекса Украины и изъяли скрытые от досмотра картины и открытки, стоимость которых будет установлена после проведения экспертизы. Кроме того, изъят и легковой автомобиль 2008 года выпуска стоимостью 256 469 грн. как транспортное средство, используемое для незаконного перемещения предметов через таможенную границу Украины.

Как информирует пресс-служба Чопской таможни, это уже 18 попытка незаконного ввоза предметов старины с нарушениями действующего законодательства, которая была пресечена работниками Чопской таможни на протяжении текущего года.

Еще за два дня на том же таможенном посту «Тиса» в рейсовом автобусе сообщением «Афины-Львов-Киев», во время таможенного контроля таможенники обнаружили 11 картонных коробок, в которых находились не заявленные при устном опросе и в таможенных декларациях 323 штуки икон иностранного производства. Все иконы с изображениями святых и библейских сюжетов современного исполнения на деревянной основе разных размеров, с металлическими окладами и без окладов, инкрустированные камнями и позолотой.

Иконы признали своей собственностью двое граждан Греции. В отношении них по факту незадекларирования предметов заведены дела о нарушении таможенных правил, иконы изъяты работниками таможни. Стоимость изъятых предметов будет установлена после проведения экспертизы.