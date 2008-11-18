Из Секретариата Президента объясняют как и рынок защитить, и ВТО не сердить

Украинское законодательство предусматривает возможности для применения механизмов защиты внутреннего рынка, которые признаны в рамках Всемирной торговой организации и не противоречат обязательством украинской стороны перед ВТО.

Об этом сообщил во время брифинга заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

Он уточнил, что такими механизмами являются антидемпинговые расследования, специальные расследования или расследования, связанные с субсидированием.

Заместитель главы Секретариата также прокомментировал основные положения декларации, принятой по результатам саммита стран-участниц Большой Двадцатки. По его словам, рекомендации G20 могут быть восприняты украинской стороной при разработке и имплементации антикризисных мероприятий. Некоторые из них (относительно повышения подотчетности и прозрачности работы финансовых институтов, усиления согласованности действий на международных финансовых рынках) были учтены в выступлении Президента во время всеукраинского антикризисного совещания.

При этом А.ГОНЧАРУК подтвердил, что участники этой встречи предостерегли от избыточного протекционизма при применении тех или иных ограничительных мероприятий для защиты внутренних рынков.