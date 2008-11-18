Тина Кароль родила мальчика

18 ноября в 14.40 по киевскому времени певица родила мальчика, весом 3 кг 540 г и ростом 53 см. Об этом «Сегодня» официально заявил пиар-менеджер певицы Павел Подопригора. Роды прошли успешно в одном из киевских роддомов, при этом певица рожала сама. Как назвали своего первенца Тина Кароль и Евгений Огир, пока не сообщается.

Напомним, Тина Кароль вышла замуж в начале января этого года за своего продюсера Евгения Огира. То, что певица ждет ребенка, подтвердилось летом на фестивале "Новая волна 2008", где Кароль была ведущей. Певица долгое время никак не комментировала беременность во избежание спекуляций на вопросе личной жизни. Также до самого рождения ребенка певица не знала, кто у нее родится - мальчик или девочка. "Конечно, было любопытно. Но с самого начала мы договорились с доктором, что он не будет нам сообщать пол ребенка. Конечно, пару раз я не сдержалась, любопытство меня съедало. Но доктор уговора не нарушил, что к лучшему, ведь мы с Женей ждем не мальчика или девочку, а ждем наше чудо. Нашего ребенка", - сказала Тина незадолго до родов в одном из интервью.

Вопреки слухам, что роды будут проходить в частной клинике, певица рожала в обычном районном роддоме в Киеве. По словам личного доктора певицы, Тина чувствует себя прекрасно, вместе с супругом Евгением принимает многочисленные поздравления. Сейчас певица находится в роддоме, где, скорее всего, пробудет еще несколько дней.