У Ющенко записали Семенюк в сторожа

Правительство, прежде чем продавать госпредприятия, должно определить принципы приватизации для каждой отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Президент требует - разберитесь с принципами приватизации по каждой отрасли и тогда, пожалуйста, нет никаких возражений против того, чтобы продавать», - сказал А.ШЛАПАК.

Он отметил, что сегодня в вопросах приватизации дискуссия идет именно о «философии ее проведения».

«Мы должны себя уважать, а не просто продавать объекты направо и налево, на этом настаивает Президент, - отметил А.ШЛАПАК. - И если говорить о том, что Фонд госимущества сегодня больше оберегает государственное имущество, нежели распродает, то пусть лучше уже оберегает, чем распродавать по таким правилам».

Как сообщал УНИАН, 3 июня т.г. Верховная Рада Украины в первом чтении утвердила Государственную программу приватизации на 2008-2012 годы.

Госпрограммой определены стратегии и приоритеты, цели и условия приватизации государственного имущества.

В Программе ставятся задачи по модернизации производства, улучшению финансового состояния тех предприятий, которые находятся в государственной собственности.

Госпрограммой предусматривается, что в этот период в приватизацию будут включаться те объекты, подчинение которых государству не эффективно и нуждается в значительных дополнительных госрасходах. При этом приватизация объектов стратегических отраслей экономики будет осуществляться с учетом утвержденных Кабмином программ их развития.

Кроме того, внедряется планирование процесса приватизации.

12 ноября, выступая на общенациональном антикризисном совещании, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что парламент должен вернуться к рассмотрению государственной программы приватизации.

Он также отметил, что приватизация, наряду с выпуском государственных ценных бумаг, является основным источником пополнения Стабилизационного фонда.

При этом Президент подчеркнул, что «речь идет о приватизации, а не о новогодней распродаже государственных активов».