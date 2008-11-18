Ющенко назначил еще один праздник

В Украине ежегодно в первое воскресенье июля будет отмечаться День флота Украины.

Это предусмотрено в соответствующем указе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, размещенном на его официальном сайте.

В частности, как говорится в документе, с целью возрождения и развития национальных морских традиций Президент устанавливает в Украине профессиональный праздник работников морского и речного флота и военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины - День флота Украины, который будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье июля.

Этим же указом Президент отменил предыдущие Указы от 29 июня 1993 года №236 «О Дне работников морского и речного флота» и от 24 марта 2006 года №259 «О Дне Военно-морских сил Вооруженных сил Украины».