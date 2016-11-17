Как вы относитесь к закрытию сайтов Fs.to и EX.ua? - опрос УНИАН
14:21, 17 ноября 2016Общество
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На этой неделе украинское общество всколыхнули сообщения о закрытии сразу двух крупных украинских файлообменников – серверы Fs.to изъяла киберполиция, а впоследствии EX.ua сам объявил о своем закрытии.
В Украине приостанавливают работу крупнейшие файлообменники / Фото vk.com/vkfsto
В связи с этим УНИАН решил спросить у своих читателей, как лично они относятся к закрытию сайтов Fs.to и EX.ua, на которых украинцы давно уже привыкли бесплатно смотреть любимые фильмы и сериалы, а также скачивать музыку, игры, компьютерные программы и много другого контента.
Как сообщал УНИАН, 15 ноября Нацполиция заявила, что киберполиция прекратила работу одного из крупнейших пиратских сайтов Украины. Правоохранители изъяли серверы. Впоследствии стало известно, что речь идет о файлообменнике Fs.to.
16 ноября о приостановке своей работы объявил еще один крупный украинский файлообменник EX.ua.
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