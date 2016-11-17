Правозащитники рассказали о международных преступлениях РФ в Крыму и передали материалы в Гаагский суд

Как передает корреспондент УНИАН, презентация отчета состоялась сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если посмотреть на отчет, вы увидите ряд очень серьезных и волнующих преступлений, которые были совершены за два года в Крыму, среди которых 7 убийств, 15 насильственных случаев, 90 случаев незаконного содержания под стражей и 39 случаев пыток или других форм негуманного отношения. Также среди них очень много случаев завладения государственной и частной собственностью и принудительное перемещение почти 60 тысяч гражданских лиц, среди которых большинство – крымские татары», - заявила она.

«Важным то, что эти преступления широкомасштабные и систематические, они не случайные, которые реализовываются на территории в течение этих двух лет. Именно поэтому собранные доказательства вчера были переданы в Международный уголовный суд», - добавила Дюфур.

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«Мы хотим наказания преступников, и мы хотим бороться с безнаказанностью, с международными преступлениями, совершенными на территории Крыма», - заявила правозащитник.

Кроме того, по словам юриста, менеджера проектов организации "Международное партнерство по правам человека" Симона Папуашвили, в отчете указано, что в Крыму главной мишенью противоправных действий стали крымские татары и украинцы, которых считают критиками или оппонентами оккупации и оккупационных властей.

«Эти преступления и другие грубые нарушения фундаментальных прав можно обозначить как нападения на крымских татар и украинцев на этнической, политической и религиозной почве», - подчеркнул Папуашвили