Волынянин нес через границу 2 миллиона в полиэтиленовом пакете

В Волынской области работники международного пункта пропуска «Ягодин» (Ягодинская таможня, украино-польский участок границы) задержали местного жителя, который пытался перенести через границу 295 тысяч 300 долларов США и 58 тысяч 600 евро в полиэтиленовом пакете.

Об этом УНИАН сообщила главный инспектор связей с общественностью Ягодинской таможни Светлана ФЕДОНЮК.

У мужчины изъяли полиэтиленовый пакет с валютой. Сумма изъятого по курсу Нацбанка Украины составляет 2 млн. 131 тыс. 766 грн.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При составлении протокола нарушитель объяснил, что валюта ему не принадлежит, а переносил он ее через украинскую границу по просьбе двух львовян за 300 долларов вознаграждения.