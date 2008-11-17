В Украине за минувшие сутки в ДТП погибли 30 человек

В Украине за минувшие сутки произошло 138 дорожно-транспортных происшествия, в которых 30 человек погибли и 161 человек травмирован.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, вчера в Харькове в дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, в том числе один ребенок, 1995 года рождения, еще один человек с травмами разных степеней тяжести госпитализирован. Авария произошла в результате столкновения легкового автомобиля «ВАЗ-21099» с легковым автомобилем «ВАЗ-2107».

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС. Правоохранительными органами проводится расследование.