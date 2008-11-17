В Украине за минувшие сутки в ДТП погибли 30 человек
10:41, 17 ноября 2008Общество
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161 человек травмирован
В Украине за минувшие сутки произошло 138 дорожно-транспортных происшествия, в которых 30 человек погибли и 161 человек травмирован.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
В частности, вчера в Харькове в дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, в том числе один ребенок, 1995 года рождения, еще один человек с травмами разных степеней тяжести госпитализирован. Авария произошла в результате столкновения легкового автомобиля «ВАЗ-21099» с легковым автомобилем «ВАЗ-2107».
На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС. Правоохранительными органами проводится расследование.
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