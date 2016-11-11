СМИ узнали подробности о третьем "украинском диверсанте", задержанном в Крыму (фото)

Вчера в СМИ был опубликован список арестованных, где фигурировала фамилия третьего задержанного Дудко. О том, что настоящая фамилия задержанного вероятнее всего Дудка, сообщил журналист Александр Янковский в Facebook, передает QirimInfo.

Журналисты нашли профиль в "Одноклассниках" жителя Севастополя с фамилией Дудка и такими же инициалами, как и у задержанного третьего "диверсанта". Его сын после попытки связаться с ним заблокировал сообщения. Более того сын задержанного не вышел вчера на работу и целый день не брал трубку. Об этом сообщил его работодатель. Друзья сына Дудка также рассказали, что он уже второй день подряд "не выходит на контакт".

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Арест Владимира Дудка QirimInfo подтвердили другие родственники. По информации из открытых источников, он был капитаном корабля радиоэлектронной разведки "Юпитер" в 1997 - 2001 годах, а в 2013-м стал членом региональной общественной приемной министра обороны Павла Лебедева в Севастополе.

Напомним, вчера ФСБ РФ заявило о задержании членов "диверсионной группы". По информации СМИ, задержанные эксперты аналитического центра "Номос" Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, а также Владимир Дудка. Российские силовики обвинили их в подготовке диверсий на территории полуострова. Крымский "суд" арестовал их на два месяца.