Крымская провокация гэбистов Путина: полиция может возбудить дело из-за задержания украинцев

По его словам, "мы понимаем, что сейчас задержаны трое граждан Украины", передает "112 Украина".

«По сути, похищены. И для подобных действий предусмотрена квалификация конкретными статьями Уголовного кодекса Украины - 146 и 147, а именно «похищение людей» и «удержание заложников», - уточнил он.

Советник министра подчеркнул, что «российская оккупационная власть пользуется украинскими гражданами как заложниками, шантажируя, таким образом, где-то на международном уровне, или на уровне двусторонних отношений и Украину, и граждан Украины, родных и близких задержанных, и создавая, таким образом, определенные информационные поводы».

Также Варченко отметил, что на сегодняшний день Национальная полиция «рассматривает вопрос об открытии уголовного производства».

«Я думаю, оно будет по двум статьям Уголовного кодекса», - добавил он.

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На вопрос относительно информации российских СМИ, что задержанные якобы уже начали давать показания и сознались в подготовке диверсии, советник министра отметил, что уже «сотни лет российская пропагандистская машина отрабатывает такие фальсифицированные дела, а тем более, сейчас, когда это можно виртуализировать в информационном пространстве, когда мы не имеем доступа конкретно к этим людям».

«Мы не можем делать вывод, что на самом деле они говорили, чего не говорили. В этих фальсификациях они достигли огромного мастерства», - сказал Варченко и добавил, что оценивает это исключительно как очередной виток лжи и пропаганды.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ РФ заявили о задержании 9 ноября очередной «диверсионной группы Минобороны Украины» в оккупированном Севастополе.

«Федеральной службой безопасности 9 ноября в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины, которые планировали совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым», - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло это заявление.

«Этот очередной фейк российских спецслужб направлен на сокрытие личных репрессивных действий против жителей полуострова, а также с целью дискредитации Украины в глазах международного сообщества», -говорится в заявлении Минобороны.