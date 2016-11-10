45 судьям террористической организации "ДНР" объявлено о подозрении - прокуратура

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.

«Следственным отделом прокуратуры Донецкой области расследуются уголовные производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие террористической группе или террористической организации) в отношении 45 судей террористической организации «ДНР», - отметила она.

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«Важно отметить, что часть судей ранее были действующими судьями Украине, но нарушили присягу и перешли на сторону террористов. Теперь им всем официально объявлено подозрение в совершении указанного уголовного преступления, а также они объявлены в розыск», - добавила Сарган.

Одновременно на сайте прокуратуры Донецкой области опубликован список судей, которые подозреваются в сотрудничестве с террористами.