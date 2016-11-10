Жителя Бердянска посадили на 12 лет за планирование вооруженного переворота в интересах РФ

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд вынес сегодня вечером после пятичасового заседания, в ходе которого рассмотрел апелляционную жалобу несостоявшегося «народного мэра Бердянска» и отказал в ее удовлетворении.

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Калаянов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 УК Украины – «Государственная измена», ст. 258 УК Украины – «Создание террористической группы ли организации» и ст. 263 УК Украины – «Незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами». Приговор вступил в законную силу.

Напомним, 25 мая 2014 года сотрудниками СБУ в Запорожской области была задержана преступная группа, участники которой планировали в преддверии и в период проведения выборов президента Украины осуществить ряд терактов на территории Бердянска и Мариуполя, а также переворот в интересах РФ. Ее координатором был Виктор Калаянов, который, находясь в рядах «ДНР», договорился о поставке в Украину партии оружия и боеприпасов с представителями спецслужб России. Партия стрелкового оружия была доставлена в Бердянск водным путем с оккупированной территории АР Крым. В момент ее получения террористы были задержаны. У них изъяли 24 гранатомета, 8 пулеметов РПК, 88 автоматов АК-74, 920 гранат РГД-5, 25 200 патронов.

6 апреля 2015 года Бердянский горрайонный суд приговорил координатора террористической группы к 13 годам лишения свободы, но Калаянов подал на это решение суда апелляционную жалобу.