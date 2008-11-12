Средняя ставка по ипотечным кредитам выросла до 18%

Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам за октябрь выросла, по сравнению с сентябрем, на 0,33% - до 18%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила исполнительный директор компании «КредитСвит» Любовь СЛОБОДЕНЮК.

По данным компании, размер минимальной эффективной процентной ставки по ипотеке за октябрь, по сравнению с сентябрем, вырос на 0,78% - до 14,99%.

При этом размер максимальной эффективной процентной ставки в октябре т.г. составил 26%, что на 0,32% больше показателя в сентябре.

“Ипотечный финансовый индикатор”, разработанный компанией, дает возможность проследить динамику поведения эффективной процентной ставки стандартного ипотечного кредита, а именно кредита на приобретение недвижимости сроком на 20 лет с первым взносом 15% в долларах.

Л.СЛОБОДЕНЮК отметила, что незначительный рост ставок по ипотечным кредитам вызван тем, что многие банки декларируют свои ставки, а кредиты не выдают.

По ее данным, на сегодня ипотечные кредиты со ставками в пределах 18-22% выдают "Правэкс-Банк", "Универсальный" и "Международный ипотечный банк".

Эксперт добавила, что с 1 ноября многие банки значительно повысили процентные ставки по ипотеке и еще более ужесточили условия (50% первый взнос) получения кредитов.

При расчете индикатора компания использовала данные о процентных ставках по ипотечному кредитованию 20 украинских банков, среди которых - «OTP», «Альфа Банк”, “UniCreditBank», «Международный ипотечный банк”, «Надра”, «Правэкс”, «Первый Украинский Международный банк”, «Райффайзен банк Аваль”, «ТАС-Коммерцбанк”, “Укргазбанк”, «УкрСиббанк”, «Укрсоцбанк”, «Universal», “Erste», «SEB», «Электрон банк”, «ВТБ», «Кредитпромбанк», «ВаБанк», «Форум».

Индикатор разработан на основе методологии расчета эффективной процентной ставки по ипотечным кредитам Европейской ипотечной федерации.

Справка УНИАН. Финансово-консультационная компания «КредитСвит» предоставляет услуги профессионального подбора и оформления финансовых продуктов для физических и юридических лиц Украины. Компания работает с 20 украинскими банками.

Цель компании - мониторинг финансового рынка и предоставление конечному потребителю реальной картины кредитных предложений с дальнейшим оформлением финансового продукта на бесплатной основе.