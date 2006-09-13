Тимошенко обвиняет Януковича и Бойко в газовых махинациях

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о причастности премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА и министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО к компании “РосУкрЭнерго”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала, представляя сегодня в парламенте проект постановления об образовании Временной следственной комиссии по расследованию объективности установления новых тарифов на природный газ для населения.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО назвала действия власти “газовой махинацией”, которая, по ее словам, началась еще во времена президентства Леонида КУЧМЫ и премьерства Виктора ЯНУКОВИЧА, а НАК «Нафтогаз Украины» возглавлял Юрий БОЙКО. «Они такой тройкой еще в 2001 году привели на Украину «РосУкрЭнерго», и эта компания ежегодно начала отмывать для этих высокопоставленных должностных лиц около 2 млрд. дол. живыми деньгами ежегодно», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в последние годы эта компания усилилась, вышла на внутренний рынок Украины, захватила газовые хранилища и сегодня является монополистом поставок природного газа в Украину. «Как и раньше, к этой компании имеют непосредственное отношение – как к основанию, так и к управлению, те же чиновники высшего уровня – ЯНУКОВИЧ и БОЙКО, которые и сегодня продолжают программу захвата Украины через РосУкрЭнерго, через передачу пакетов облгоргазов этой компании, и эта программа передачи собственности на газовые распределительные сети уже приобрела такой масштаб, который требует вмешательства ВСК», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время народный депутат Василий КИСЕЛЕВ, который представлял альтернативный проект постановления и который фактически был поддержан 230 голосами, отметил, что проверять положение вещей в газовой сфере не могут люди, которые были причастны к этой отрасли и которые, по его утверждению, и привели к плохому состоянию вещей в этой сфере. Он отметил, что именно при премьерстве Ю.ТИМОШЕНКО начался рост цен на российский газ.

Как сообщал УНИАН, после представления в ВР двух проектов постановлений о необходимости образования ВСК для расследования объективности установления новых тарифов на природный газ для населения первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК объявил перерыв, не уточнив, сколько он будет длиться.

Перерыв был объявлен после того, как фракция БЮТ заблокировала трибуну, пытаясь не дать возможности А.МАРТЫНЮКУ поставить в целом на голосование проект постановления Ю.ТИМОШЕНКО с предложенными коалицией правками. Перед этим документ был принят за основу – “за” проголосовали 177 депутатов из 416, при необходимых 150.

БЮТ продолжает блокировать трибуну. Фракция «Наша Украина», которая поддержала своим голосованием позицию БЮТ, не принимает участия в блокировании трибуны.