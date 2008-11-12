Кабмин предлагает продлить кредиты аграрных предприятий

Правительство предлагает продлить кредиты аграрных предприятий до 1 июня 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, о таком результате вчерашнего совещания с аграриями сообщила журналистам на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Также она отметила, что правительство будет финансировать для пролонгированных кредитов уменьшение процентов по кредитам.

«У правительства есть для этого деньги, и все банки, которые пролонгируют кредиты аграриям, будут получать доплату от правительства за удешевление процентов по кредитам для аграриев», – подчеркнула премьер-министр.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство направило письмо НБУ с просьбой поддержать те коммерческие банки, которые будут продлевать кредиты аграриям до 1 июня 2009 года, предоставляя финансовую поддержку для сохранения действующей ставки по пролонгированным кредитам аграриев. По словам премьера, представители Нацбанка назвали это предложение реальным.