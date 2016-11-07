Диспетчер вернул самолет "Белавиа" согласно международной практике - "Украэрорух"

Об этом говорится в ответе "Украэроруха" на запрос 112.ua.

"В "Украэрорух" поступила информация про необходимость вернуть самолет рейса BRU840 авиакомпании "Белавиа" в связи с угрозой национальной безопасности Украины, что и было выполнено. Диспетчер обслуживания воздушного пространства действовал в интересах национальной безопасности Украины и в соответствии с международной практикой", - говорится в ответе "Украэроруха".

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Как известно, 21 октября СБУ заставила пассажирский самолет компании "Белавиа", вылетевший из аэропорта "Жуляны" в Минск, вернуться в Киев. При этом украинская сторона пригрозила белорусскому самолету истребителями. СБУ опровергла эту информацию.

Причина действий СБУ – присутствие на борту самолета гражданина Армении Артура Мартиросяна, сторонника "Антимайдана". Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили – он прибыл в Минск другим авиалайнером.

МИД Беларуси вручило ноту временному поверенному в делах Украины. Беларусь на официальном уровне требует извинений и денежных компенсаций от Украины.