Скандал в украинском небе: в "Белавиа" рассчитывают, что Киев выплатит компенсацию за возврат самолета

Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров, передает "СБ. Беларусь сегодня".

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По его словам, сейчас в компании работают с украинскими коллегами, чтобы определиться с возмещением затрат.

"В ближайшее время этот вопрос будет закрыт", - объяснил он.

Как сообщал УНИАН, 21 октября СБУ заставила пассажирский самолет компании «Белавиа», вылетевший из аэропорта «Жуляны» в Минск, вернуться в Киев. При этом украинская сторона якобы угрожала белорусскому самолете истребителями. СБУ опровергла эту информацию.

Причиной действий СБУ было присутствие на борту самолета гражданина Армении Артура Мартиросяна, сторонника «Антимайдана». Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили – он прибыл в Минск другим авиалайнером.

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МИД Беларуси вручил ноту временному поверенному в делах Украины. Беларусь на официальном уровне требует от Украины извинений и денежной компенсации убытков авиакомпании.

В МИД Украины заявили, что по поводу ноты МИД Беларуси будут работать с компетентными органами.

Белорусские СМИ уже обнародовали расшифровку переговоров пилотов "Белавиа" с украинским диспетчером, в которой говорится об "угрозе применения боевой авиации". В частности, диспетчер во время связи с пилотом сообщил ему: "Белавиа-840", поступило указание: вам необходимо вернуться на аэродром вылета Жуляны. За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват». По словам диспетчера, информация поступила от "Украэроцентра".