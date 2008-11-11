Нафтогаз почти договорился с Газпромом

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» договорились, что в 2009 году в Украину будет поставлено не менее 55 млрд. куб. м газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что такая договоренность была достигнута сегодня в ходе рабочей встречи председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ и председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА.

«Достигнута договоренность о том, что в 2009 году в Украину будет поставлено не менее 55 млрд. куб. м газа», – отмечено в сообщении.

Также в сообщении сказано, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с реализацией положений Меморандума о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года, подписанного председателем правительства России и премьер-министром Украины.

Справка УНИАН. 2 октября в 2008 г. в ходе встречи главы правительства РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО был подписан Меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2009 года. Документом также подтверждено намерение поэтапного (на протяжении трех лет) перехода на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на газ для Украины, а также тарифы на транзит газа ее территорией.

В марте 2008 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере.

В 2008 году в Украину будет поставлен газ центрально- и среднеазиатского происхождения в объеме не менее 55 млрд. куб. м по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м. Покупателем газа на границе Украины в настоящее время является НАК «Нафтогаз Украины».

В соответствии с Соглашением, с 1 мая 2008 года прямое снабжение газа промышленным потребителям Украины объемом 7,5 млрд. куб. м осуществляет 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром» – ООО «Газпром сбыт Украина».