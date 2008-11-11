В Конотопе совершено разбойное нападение на АЗС

В городе Конотоп Сумской области совершено разбойное нападение с применением огнестрельного оружия на автозаправочную станцию «ТНК».

Как сегодня сообщил УНИАН начальник Центра общественных связей Управление МВД Украины в Сумской области Андрей ИВАШИНА, 9 ноября в 6.00 в дежурную часть Конотопского городского отдела милиции по телефону поступило сообщение от оператора-кассира АЗС №-2 “ТНК” о том, что около 5.50 двое неизвестных, придя на АЗС, проникли в отдельную комнату в здании станции, где отдыхал заправщик. Под угрозой применения огнестрельного оружия преступники заставили его лечь на пол и при этом нанесли несколько ударов. Затем один из нападающих остался в этом помещении, не давая заправщику возможности позвать на помощь милицию, а другой, разбив стекло в окне, проник в помещение, где находилась оператор-кассир, и с целью запугивания произвел несколько выстрелов в пол. После этого он забрал из кассового аппарата около 7 тыс. грн.

Совершив преступление, оба грабителя скрылись с места происшествия.

Кассир получила ранение стопы левой ноги в результате рикошета дроби от пола.

Следственным отделением Конотопского отдела милиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию преступников.