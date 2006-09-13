Мельниченко прибудет в Украину при двух условиях

Адвокат бывшего майора Государственной службы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Павел СЫЧОВ подтверждает готовность своего подзащитного принять участие 15 сентября в парламентских слушаниях о ходе расследования дела Георгия Гонгадзе в случае гарантирования ему безопасности пребывания на территории Украины.

Об этом П.СЫЧОВ сообщил корреспонденту УНИАН.

По словам адвоката, на сегодняшний день правительство США, которое предоставило Н.МЕЛЬНИЧЕНКО политическое убежище, решает вопрос о предоставлении ему возможности прибыть в Украину. «Если решение будет принято положительно, а Украина обеспечит Н.МЕЛЬНИЧЕНКО безопасность, чтобы с ним не случилось так, как, например, с Кравченко (экс-министр внутренних дел Украины – УНИАН), то я уверен, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО будет на парламентских слушаниях», - сказал П.СЫЧОВ.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления «Об информации генерального прокурора Украины о состоянии расследования уголовного дела, касающегося убийства журналиста Георгия Гонгадзе». Данным проектом постановления предусмотрено заслушать эту информацию на пленарном заседании Верховной Рады Украины 15 сентября.