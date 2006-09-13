Мельниченко прибудет в Украину при двух условиях
Парламентские слушания по делу Гонгадзе запланированы на 15 сентября
Адвокат бывшего майора Государственной службы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Павел СЫЧОВ подтверждает готовность своего подзащитного принять участие 15 сентября в парламентских слушаниях о ходе расследования дела Георгия Гонгадзе в случае гарантирования ему безопасности пребывания на территории Украины.
Об этом П.СЫЧОВ сообщил корреспонденту УНИАН.
По словам адвоката, на сегодняшний день правительство США, которое предоставило Н.МЕЛЬНИЧЕНКО политическое убежище, решает вопрос о предоставлении ему возможности прибыть в Украину. «Если решение будет принято положительно, а Украина обеспечит Н.МЕЛЬНИЧЕНКО безопасность, чтобы с ним не случилось так, как, например, с Кравченко (экс-министр внутренних дел Украины – УНИАН), то я уверен, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО будет на парламентских слушаниях», - сказал П.СЫЧОВ.
Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления «Об информации генерального прокурора Украины о состоянии расследования уголовного дела, касающегося убийства журналиста Георгия Гонгадзе». Данным проектом постановления предусмотрено заслушать эту информацию на пленарном заседании Верховной Рады Украины 15 сентября.