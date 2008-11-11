Погода на 12 - 16 ноября

Завтра в Украине без осадков, ночь будет морозной, днем 5-10° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 12 ноября будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на востоке до 10° мороза, в западной и южной части от 2° мороза до 3° тепла, на Южном побережье Крыма 5-7° тепла; днем в Украине 5-10° тепла, на юге, Прикарпатье и Закарпатье 8-13°, в Крыму до 16°.

13-14 ноября переменная облачность. Без осадков, лишь утром и днем 14 ноября в западных областях небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем юге до 5° тепла; днем 4-9° тепла, на Закарпатье 7-12°; в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

15-16 ноября в Украине без существенных осадков, лишь утром и днем 16 ноября в северной и восточной части местами небольшой дождь. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла, на Закарпатье 7-13°; в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 9-14° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве завтра переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 7-9° тепла.

По области переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 5-10° тепла.

13-14 ноября в столичном регионе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.

15-16 ноября в Киевской области без существенных осадков, лишь утром и днем 16 ноября местами небольшой дождь. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла.