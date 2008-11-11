Минобразования нагрянет с проверкой в три киевских университета

Министерство образования и науки Украины осуществит проверку трех отечественных высших учебных заведений: Открытого международного университета развития человека “Украина”, Киевского национального университета строительства и архитектуры, Киевского национального университета технологий и дизайна.

Об этом говорится в приказах министра образования и науки Ивана ВАКАРЧУКА, сообщение о которых размещено на официальном веб-сайте министерства.

Согласно тексту приказа, проверка Открытого международного университета развития человека “Украина” будет осуществляться с целью изучения соответствия действующему законодательству образовательной деятельности, в связи с неоднократными обращениями по поводу деятельности отделенных структурных подразделений этого учебного заведения, свидетельствующих о наличии недостатков в их работе.

Киевский национальный университет строительства и архитектуры и Киевский национальный университет технологий и дизайна будут проверять на предмет выполнения поручений премьер-министра Украины и Кабинета Министров Украины по поводу обращений народных депутатов.

В начале нового учебного года Министерство науки и образования уже сообщало о проверке университета “Украина” на предмет нарушения действующего законодательства при наборе абитуриентов на учебу. В частности, речь шла о проверке Горловского филиала университета “Украина”, который набирал абитуриентов на учебу без соответствующего сертификата внешнего тестирования и даже рекламировал такие услуги. Аналогичные нарушения были зафиксированы и в ряде других филиалов, в частности и в столице.

Среди других существенных нарушений, допущенных филиалами университета “Украина”, – сокращенные сроки учебы по заочной (дистанционной) форме и несоответствие материально-технической базы утвержденным нормативам.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2008 году приказом министра образования и науки было введено обязательное внешнее тестирование для выпускников школ и будущих абитуриентов. Согласно с приказом, принимать в вузы теперь можно исключительно основываясь на результатах тестов, а вступительные экзамены (кроме творческих конкурсов для таких профессий как актер, архитектор, журналист и ряда других) отменили.

По новым правилам, чтобы получить в этом году право на вступление в высшие учебные заведения, по результатам тестов необходимо было набрать не менее 124 баллов.

В этом году из 520 тыс. участников тестирования необходимый для вступления в вузы барьер преодолели около 400 тыс. выпускников общеобразовательных школ. Результаты тестирования позволили вступить в вузы 252 тыс. абитуриентов, тогда как в прошлом году по результатам вступительной кампании по старым правилам студентами вузов стали 361 тыс. студентов.