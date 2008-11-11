Цена земли вокруг Киева (по районам)

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 3 по 9 ноября т.г. снизилась на 1,09%, или на 74 долл. - до 6 679 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 1,12% (118 долл.) - до 10 385 долл./сотка, Обуховском – на 1,15% (94 долл.) – до 8113 долл./сотка, Бориспольском – на 1,35% (94 долл.) – до 6846 долл./сотка, Броварском – на 0,93% (54 долл.) – до 5761 долл./сотка, Васильковском – на 1,20% (62 долл.) – до 5111 долл./сотка; Макаровском – на 0,26% (7 долл.) – до 2643 долл./сотка и Вышгородском районе – на 1,34% (80 долл.) – до 5875 долл./сотка.

При этом стоимость земельных участков выросла в Кагарлыкском – на 3,44% (67 долл.) – до 2015 долл./сотка, Фастовском – на 4,09% (65 долл.) – до 1655 долл./сотка, Барышевском – на 2,56% (39 долл.) – до 1564 долл./сотка и Бородянском районе – на 1,58% (47 долл.) – до 3013 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 23%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 10%, Киево-Святошинском – 15%, Броварском – 16%, Обуховском – 7%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 8%, Кагарлыкском – 2%, Барышевском – 2%, Фастовском – 2%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство за октябрь т.г. снизилась на 1,62%, или на 111 долл. - до 6 752 долл. за сотку.

В 2007 году стоимость земельных участков в пригороде Киева под коттеджное строительство выросла на 67% (2364 долл.) - до 5 864 долл. за сотку.