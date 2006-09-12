Глава крымского кабмина не замечал, что его подчиненные приходят нетрезвыми

Председатель Совета министров АРК Виктор ПЛАКИДА не располагает сведениями о том, что некоторые члены крымского правительства регулярно приходят на работу в нетрезвом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПЛАКИДА заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, посвященной первым 100 дням работы правительства автономии.

Многие крымские журналисты, в том числе корреспондент УНИАН, наблюдали картину, когда некоторые члены Совета министров АРК являлись на пресс-конференции в нетрезвом виде.

На вопрос о своем отношении к тому факту, что некоторые министры, в частности, вице-премьеры, приходят на пресс-конференции в нетрезвом виде, а иногда и просто игнорируют данные мероприятия, В.ПЛАКИДА ответил, что не замечал "такого греха" за своими коллегами. Кроме того, крымский премьер заявил, что появляться пьяным в обществе "мягко говоря, некорректно по отношению к себе".

Что касается игнорирования членами Совмина АРК своих же пресс-конференций, В.ПЛАКИДА сказал, что в правительстве Крыма "нет такой практики".