Российская авиакомпания хочет выйти на рынок дешевых перевозок в Украине

Российская авиакомпания Utair (Ютэйр) к концу года намерена выйти на рынок внутренних авиаперевозок Украины по бюджетным ценам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра транспорта и связи – глава Госавиаадминистрации Украины Александр ДАВЫДОВ.

«У нас есть предложения с российской стороны об открытии лоу-коста (low-cost) для внутренних перевозок. Это компания Utair, которая хочет сделать компанию здесь, в Украине, и эта компания будет выполнять полеты исключительно на внутреннем рынке. Это маленькие самолеты SAAB и другого плана, которые будут работать на внутреннем рынке как дешевые перевозчики», - сказал он. По словам А.ДАВЫДОВА, Utair подаст соответствующую заявку в Госавиаадминистрацию в этом месяце, после чего начнется процедура по выдаче сертификата на выполнение этих полетов. «Если они (Utair – УНИАН) будут соответствовать всем требованиям, то к Новому году, возможно, будут иметь сертификат», - отметил А.ДАВЫДОВ.

По его словам, желающих зайти на авиационный рынок Украины много. В то же время А.ДАВЫДОВ не назвал больше никаких компаний, с которыми достигнуты какие-либо договоренности. Относительно немецкого перевозчика «Germania» он уточнил, что окончательные договоренности еще не достигнуты.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября т.г. А.ДАВЫДОВ сообщил, что Госавиаадминистрация ведет переговоры с тремя бюджетными авиаперевозчиками об их выходе на украинский рынок.

Тогда он заявил, что в октябре планируется встреча с представителями авиакомпании «Easy Jet» (Великобритания). «Они высказали желание начать полеты в Украину и работать в Украине», - сказал он. Кроме того, по словам А.ДАВЫДОВА, уже есть заявка авиакомпании «Germania» на осуществление полетов на маршруте Дюссельдорф-Харьков. Он высказывал предположение, что полеты начнутся уже в этом году.

Напомним, с середины лета 2008 г. на рынке Украины появился первый бюджетный авиаперевозчик «Визз Эйр Украина» - дочерняя компания венгерской Wizz Air, с середины октября 2008 г. начала выполнять полеты арабская low-cost авиакомпания «Air Arabia» из ОАЭ по маршруту «Шарджа – Киев – Шарджа».

Справка УНИАН. Российская авиакомпания Utair (основной офис расположен в Ханты-Мансийске) в 2008 г. выполняет рейсы между Россией и Украиной на направлениях: Киев (Борисполь) - Сургут, а также между Москвой и Львовом, Донецком, Харьковом, Симферополем, Луганском, Николаевом.

Авиакомпания «Ютэйр» осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях. Кроме того, является одним из крупнейших мировых вертолетных операторов, оперирует вертолетами российского производства. Входит в пятерку ведущих российских авиаперевозчиков.