Надзор за всеми видами авиации будет усилен

Министерство транспорта и связи Украины, Госавиаадминистрация усилят контроль за использованием сверхлегких летательных аппаратов, воздушных судов спортивного назначения и любительской конструкции, а также государственный надзор за обеспечением безопасности авиации. Как сообщает пресс-служба министерства, о данных мероприятиях говорится в Постановлении Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2008 года № 980 «О внесении изменений в дополнение к Комплексной программе профилактики правонарушений на 2007-2009 годы».

Также правительство поручило Минтранссвязи усилить контроль за деятельностью соответствующих органов авиационного транспорта относительно выявления, установки мест базирования и обеспечения государственной регистрации гражданских воздушных судов.

Указанные изменения вносятся в дополнение к Комплексной программе профилактики правонарушений на 2007—2009 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 20 декабря 2006 г. № 1767.