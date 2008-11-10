Ингулецкий ГОК полностью остановил производство
18:22, 10 ноября 2008Общество
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Потребителей будут снабжать из запасов
ОАО “Ингулецкий горно-обогатительный комбинат” (ИнГОК, Кривой Рог, Днепропетровская область) остановило производство товарного железорудного концентрата. Об этом сайту Укррудпромсообщил представитель предприятия.
“Комбинат стал”, — сказал он.
По словам собеседника интернет-издания, отгрузку концентрата потребителям предприятие будет осуществлять из имеющихся запасов продукции.
ОАО “Ингулецкий горно-обогатительный комбинат” — крупнейшее в Украине предприятие по производству железорудного концентрата.
Предприятие контролирует ООО “Метинвест Холдинг”.
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