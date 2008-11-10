Ингулецкий ГОК полностью остановил производство

Потребителей будут снабжать из запасов

ОАО “Ингулецкий горно-обогатительный комбинат” (ИнГОК, Кривой Рог, Днепропетровская область) остановило производство товарного железорудного концентрата. Об этом сайту Укррудпромсообщил представитель предприятия. “Комбинат стал”, — сказал он. По словам собеседника интернет-издания, отгрузку концентрата потребителям предприятие будет осуществлять из имеющихся запасов продукции. ОАО “Ингулецкий горно-обогатительный комбинат” — крупнейшее в Украине предприятие по производству железорудного концентрата. Предприятие контролирует ООО “Метинвест Холдинг”.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter