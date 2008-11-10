Объемы продаж вторичного жилья Киеве упали в 10 раз

Средняя стоимость вторичного жилья в Киеве в октябре снизилась на 10% - с 3195 кв. м до 2859 кв. м.

Объемы продаж жилья на вторичном рынке недвижимости Киева по сравнению с 2007 годом упали в десять раз, в частности, в октябре было заключено на 30% меньше сделок, чем в сентябре, сообщает газета «Комментарии».

По данным газеты, реальным покупателям продавцы готовы уступать 15% и более от первоначально заявленной стоимости. При этом больше всего подешевела элитная недвижимость, которая, как считали эксперты, должна была только дорожать.

По словам начальника отдела продаж квартир компании «Траектория» Натальи ЧЕБОТАРЕВОЙ, в октябре скидки на самое дорогое столичное жилье достигали 17-23%.

«Серьезные скидки не фиксируют в прайсах, но как только к владельцу такого жилья приходит реальный покупатель, который сегодня редкость, продавец соглашается скинуть сотни тысяч долларов», - дополнил коллегу генеральный директор АН «Альянс-Брок» Андрей СОКУР.

По словам начальника управления инвестиций Треста «Киевгорстрой-1» имени М.П. Загороднего Тараса ЗЯБКИНА, в дорогом сегменте вторичного рынка квартиры были изначально сильно переоценены. Но поскольку их владельцы не ощущали срочной потребности в деньгах, они могли держать цену, рассчитывая со временем продать свою недвижимость еще дороже.

По данным экспертов, снижению стоимости элитного жилья поспособствует отсутствие покупателей, в частности, фактор миграции политической и бизнес-элиты, которые приобретали дорогое жилье, из регионов в Киев постепенно снижает свое влияние.

В то же время в регионах наиболее значительное падение цен фиксируется на самое дешевое жилье. За последние несколько месяцев стоимость жилых объектов в некоторых районах Днепропетровска снизилась на 5-10%. В Донецке за последние пять месяцев цены на квартиры снизились примерно на 20%. В Харькове цены на вторичную недвижимость продолжают снижаться до 3-4% в неделю. В Одессе с весны стоимость хрущевок упала на 20%, остальное жилье подешевело в среднем на 5%.