Украинский химпром переживет и 400 долларов за газ?

Повышение цены импортного газа в 2009 году до 250-270 долл. за тыс. кубометров не скажется критически на химической промышленности Украины.

Такое мнение в интервью газете «Комментарии» высказал руководитель Департамента по вопросам АПК и химической промышленности центра «Госвнешинформ» Дмитрий ГОРДЕЙЧУК.

«Мы ожидаем, что цена будет находиться в промежутке 250–270 долл. за тысячу кубов. Затраты химпредприятий, естественно, вырастут, но не достигнут критической отметки», - сказал он, добавив, что в случае сохранения докризисной конъюнктуры на рынках химические предприятия «выдержат цену и 400 долларов».

В то же время, эксперт отметил, что в настоящее время средняя загрузка химических предприятий страны составляет 30-40%, тогда как ранее они были загружены на 70-80%. При этом реальный показатель может быть и меньше, если часть товара идет со склада.

По словам эксперта, до начала текущей недели состояние химпредприятий не было крайне критическим. Однако, в понедельник стало ясно, что цены на минудобрения опустились ниже уровня себестоимости производства на украинских предприятиях.

«На торгах в Индии российский «ЕвроХим» удивил даже арабских производителей и предложил карбамид, наш главный экспортный товар, по цене, соответствующей 250 долл./FOB (это практически соответствует себестоимости украинских производителей), из порта «Южный». Несмотря на непривлекательную рыночную конъюнктуру, производители будут вынуждены опускать цену, чтобы продать складские запасы. Хотя решить эту задачу непросто: сейчас в условиях падающего рынка трейдеры не покупают крупные объемы, чтобы не оказаться в убытке», - отметил Д. ГОРДЕЙЧУК.

В то же время, по его словам, ситуация может измениться в случае ожидаемого замедления темпов рецессии с ноября и уже в марте благоприятная конъюнктура на мировом рынке может восстановиться.

Комментируя целесообразность льгот, введения которых представители химпредприятий требуют от правительства, Д.ГОРДЕЙЧУК сказал: «Отмена надбавки на газ, мораторий на повышение тарифов на электроэнергию, а также фиксирование затрат на транспортировку вполне оправданы, если государство намерено развивать какие-то долгосрочные программы по снабжению села минудобрениями. С другой стороны важно, чтобы государство получало от них отдачу. Пока обратные обязательства никак не зафиксированы».

Как сообщал УНИАН, химические предприятия Украины обратились к руководству страны с просьбой рассмотреть возможность направления части средств кредита МВФ на поддержание отрасли в условиях кризиса продаж.

Химические предприятия предлагают принять пакет антикризисных мер, состоящий из 22 пунктов.

Среди них, в частности, предлагается разрешить химпредприятиям досрочно снимать банковские депозиты, предоставить полугодовую отсрочку по уплате налога на прибыль, установить нулевую целевую надбавку на транспортировку природного газа, способствовать первоочередному возмещению НДС, установить нулевую ставку НДС при импорте фосфатосодержащего сырья, снять ограничение на срок выполнения внешнеэкономических контрактов, установить мораторий на повышение цен на электроэнергию для химпредприятий.

Кроме того, химпредприятия призывают правительство и Верховную Раду увеличить статью расходов госбюджета-2009 на программу компенсации аграриям закупки минеральных удобрений у отечественных производителей.

Также химики просят Кабмин рассмотреть возможность организации закупок Госкомрезервом продукции предприятий для дальнейшего удовлетворения спроса аграрного сектора в период активизации полевых работ.