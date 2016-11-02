"Репортеры без границ" включили Путина и Кадырова в список "врагов свободной прессы"

Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Организация отмечает, что у Путина всегда была «доминирующая тяга к контролю», которая сказалась на свободе СМИ в России. В частности, «Репортеры без границ» упоминают контроль Кремля над многими телеканалами в 2000-е годы и усиливающееся влияние властей России на интернет.

В Чечне, по мнению организации, «независимая журналистика была уничтожена» при «режиме» Кадырова. «Репортеры без границ» подчеркивают, что любой критик власти Кадырова может стать жертвой спецслужб за комментарий в социальных сетях.

«В России сейчас меньше свободы для выражения мнений, чем в любое другое время со времен распада Советского союза», - констатируют «Репортеры без границ».

Читайте такжеПутин дал российский паспорт украинскому миллиардеру

В список «врагов свободной прессы» также попали, в частности, главы Египта, Венесуэлы, Северной Кореи, Турции, Кубы, Ирана, Китая, Сирии, Туркменистана, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Кроме того, там фигурируют, например, террористические организации «Исламское государство» и «Талибан».

Путин не покидает список с 2000 года, когда он вступил в должность президента, Кадыров - с 2005 года.

По данным «Репортеров без границ», Россия занимает 148 из 180 мест в рейтинге свободы прессы.