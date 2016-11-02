Президентская кампания-2018 в РФ: Путин ищет пути для победы, требует высокой явки и опасается сепаратизма

Об этом сообщили источники в администрации российского президента, передает РБК.

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко созвал политтехнологов, чтобы обсудить президентские выборы.

Отмечается, что во время встречи обсуждалась повестка предстоящей президентской кампании, технологии, которые могли бы использоваться, а также "политическое будущее системы".

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Экспертам, по словам источников, было предложено высказаться о том, как власть может "эффективно выиграть выборы президента" и как в целом "сохранить устойчивость политической системы".

Также, рассказывает источник и подтверждает федеральный чиновник, перед Кириенко "ставится задача мягче выстроить отношения с регионами, не нагибая губернаторов": "В Кремле, в частности, опасаются, что в условиях экономического кризиса поднимет голову сепаратизм".

Ранее российский оппозиционер Ходорковский призвал Запад разработать стратегию отношений с РФ после Путина.