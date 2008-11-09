Доллар стал дефицитом в Киеве

Купить в Киеве американскую валюту непросто, зато ее выставляют по умеренной цене - в среднем 5,80. Оправдания торговцев по поводу нехватки доллара и евро простые: они продают только то, что им принесли, а люди сейчас с иностранной валютой прощаться не хотят.

Накануне в столице купить доллар было практически невозможно. Специалисты говорят: это связано с последним постановлением Нацбанка Украины, который запретил коммерческим банкам продавать валюту дороже, чем на полтора процента от официального курса. А это невыгодно самим финансовым учреждениям, так как один процент от валютных операций они отдают в Пенсионный фонд. А работать без прибыли и тем более себе в убыток никто не будет. Именно поэтому наличные доллар и евро придерживают.

Тем временем возле обменников снова появились спекулянты, у них валюта есть всегда, но по другому курсу. С нового же года НБУ планирует закрыть все обменные пункты, поэтому приобрести любую иностранную валюту можно будет только в банках.

ICTV