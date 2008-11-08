В Севастополе объявлен киноконкурс «Город у моря», который пройдет с ноября текущего года по июнь 2009-го в рамках V Севастопольского Международного кинофестиваля (в качестве отдельной номинации).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на пресс-конференции в Севастополе. Идея конкурса состоит в формировании общественного мнения о городе Севастополе, как об уникальном регионе для проживания и отдыха, «с полной драматизма историей, где пересеклись и древние греческая и римская культуры, и первокрещение Руси, и военно-стратегические интересы крупнейших мировых держав современности…»

Цель конкурса - популяризация Севастополя и Крыма, как культурного, научного и исторического центра Черноморского региона, центра интеллектуального, спортивного и развлекательного туризма, а также содействие и поддержка творческой активности населения по созданию фильмов о Севастополе и приморских городах Крыма, укрепление связей с жителями городов Причерноморья.

Для участия в конкурсе приглашаются профессионалы и любители, отдельные авторы, творческие группы. При этом количество работ, поданных от группы или автора, не ограничивается. Номинациями конкурса будут: «Лучший любительский фильм», «Лучший профессиональный фильм», «Приз зрительских симпатий».

Содержанием фильма может быть любая творческая идея, связанная с названием конкурса «Город у моря». Хронометраж - до 5 минут. Язык фильма - на выбор: украинский, русский, английский. Также по выбору автора жанр фильма.

Как пообещали организаторы конкурса, лучшие фильмы будут демонстрироваться на местных телеканалах.

Победитель в номинации «Лучший любительский фильм» получит 5 тыс. грн. Столько же - победитель в номинации «Лучший профессиональный фильм». Обладатель приза зрительских симпатий получит 2 тыс. грн.