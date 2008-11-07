Харьковский суд запретил "Евразийский союз молодежи"

6 ноября по материалам СБ Украины Харьковским окружным административным судом принято постановление об удовлетворении иска прокуратуры Харьковской области в полном объеме и принудительном роспуске Харьковской областной общественной организации "Евразийский союз молодежи".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как напоминает пресс-центр, по материалам СБУ запрещена деятельность ряда организаций экстремистской и сепаратистской направленности. В частности, в декабре в 2006 года решением суда была запрещена деятельность на территории Украины Севастопольской молодежной организации "Прорыі", а в ноябре 2007 года Донецкий апелляционный суд утвердил решение Донецкого окружного административного суда о принудительном роспуске организации "Донецкая республика".