Смертельная водка в Украине: депутат заявил о неуказанных в официальной статистике жертвах

Об этом депутат киевского облсовета Алексей Дорошенко написал в Facebook.

Дорошенко утверждает, что реальное количество умерших от употребления суррогатной водки значительно выше, чем указано в официальной статистике Госпотребслужбы и МВД: "по Состоянию на 17 октября 2016 года, когда сообщалось о 58 смертях, умерли от отравления более 100 человек. Причиной занижения статистики является также то, что умерло больше десятка правоохранителей от употребления водки из метилового спирта. Конечно, они не покупали этот суррогат".

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По информации депутата, всего в оборот попали 300 тысяч бутылок ядовитой водки. И до сих пор не все они изъяты из продажи.

"Было изготовлено более 300 000 бутылок суррогатной водки, которые уже гуляют по Украине, и их стараются изъять из торговли. Поэтому сейчас перекрывают все возможные пути к реализации, закрывают или останавливают нелегальные производства спирта, проводят беседы и надзор за киосками и магазинами. 300 000 бутылок смертельной водки при условии, что каждую бутылку откроют двое, будет достаточно, чтобы умер каждый шестидесятый украинец", - добавил Дорошенко.

Он напомнил, что жертв отравления метиловым спиртом приходится хоронить в полиэтилене, поскольку испарениями могут отравиться даже их близкие, которые будут контактировать с телом.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 октября в Украине было зарегистрировано более 135 случаев отравлений фальсифицированным алкоголем, из них завершились летально 63.