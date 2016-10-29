Семья Азарова вывела в офшор на Кипр землю в Конче-Заспе - СМИ

А сосед экс-премьера-беглеца, бывший регионал Смитюх, достроил на пляже озера Конча роскошный дворец, говорится в сюжете ТСН.

Всего Азаров и окружение получили от санатория 11 гектар земли за 33 тысячи гривен еще во времена президентства Леонида Кучмы. Передачу заповедника кооператива застройщиков "Южный" Киевсовет закрепил своим решением в 2004 году. Был и бонус – участок под номером 23 сыну Азарова достался бесплатно. Почти гектар земли под особняк теперь имеет загадочного владельца в городе Ларнака на Кипре. На попытку взять комментарий сам бывший премьер бросил трубку.

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Охранники на месте признаются, что дома два года пустуют. Зарплату получают от частной фирмы, а с кем она заключала договор и на каких условиях – не знают. В земельном кадастре указано, что год назад участок распределили между Азаровым-младшим и ООО "Терра эстейт". Согласно госреестру недвижимости, в Киеве эта фирма зарегистрирована в одном из подвалов многоэтажки. Однако там о земли в Конче впервые слышат.

Узнать реальных собственников предприятия не удается, потому их фамилии скрыты, а в госреестре указаны только оффшорный адрес на Кипре и руководитель - 32-летний Владимир Липара из Донецка. В соцсети он указывает, что живет в Италии. Его брат подтверждает, что человек уехал из Украины сразу после Майдана. В этой семье уверяют, что вывод имущества на Кипр состоялся законно. Однако чем сейчас занимается Липара – якобы не знают.

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В Генпрокуратуре обещали разобраться с незаконной приватизацией заповедника уже дважды – после двух революций в 2004 и 2014 годах. Последняя судебная тяжба длилась весь 2015-й. Она была в тени, поэтому о решении никто не знал. А оказывается, что Высший апелляционный хозяйственный суд принял решение на пользу экс-регионалов. И обжалованию оно не подлежит. Кассационная жалоба заместителя прокурора города Киева оставлена без удовлетворения.

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Комментировать это решение в Генпрокуратуре отказываются. На запрос ТСН отвечают, что участок Азарова до сих пор под арестом. Советник МВД Антон Геращенко предполагает, что о выводе земли в оффшор следователи могли и не знать. "Думаю, это попытка запутать следствие. Эта земля находится здесь, и если будет политическая воля, если будет решение суда, что эта земля получена Алексеем Азаровым незаконно, то сделка может быть признана незаконной, и земля вернется государству", - считает Геращенко.

Но пока что государство не хочет остановить даже застройку на берегу озера Конча. По соседству с азаровскими владениями прямо на пляже завершает строительство бывший регионал Григорий Смитюх. Свой участок он тоже получил 12 лет назад. Строиться начал в 2014 году, перекрыв тем самым проход к воде. Тогда ТСН обращалась к государственным инспекторам с просьбой проверить законность строительства. Инспектора к объекту просто не допустили, а потом срок действия проверки истек – и без нового запроса никто никого не проверял, несмотря на очевидные нарушения.

Пока чиновники ждут новых обращений, Смитюх на пляже не только возвел большой дом, но и обустроил огород. Комментировать свои действия он не хочет. За неделю многочисленных телефонных звонков экс-регионал ответил только раз и был не слишком многословен. "Я не могу разговаривать", - заявил он, когда узнал, что звонят журналисты.