МИД советует украинцам временно воздержаться от поездок в центральные регионы Италии

Об этом говорится в рекомендациях МИД Украины в связи с землетрясением в центральной части Италии.

В министерстве отметили, что во время землетрясения необходимо соблюдать определенные правила безопасности, в частности, держаться подальше от предметов, которые могут упасть и травмировать, не пользоваться лифтами и тому подобное.

Читайте такжеВ Италии произошло два землетрясения магнитудой 5,4 и 6,1 балла

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Итальянской Республике по номеру телефона: +39 38 904 00 00 e-mail: emb_it@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57 e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в центральной Италии произошло сильное землетрясение.

В небольших городах в результате землетрясения произошли значительные разрушения, информации о погибших нет.

В августе мощное землетрясение магнитудой 6,2 в центральной части Италии унесло жизни десятков людей.