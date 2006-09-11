Жители Ялты проводят акцию протеста в защиту Массандровского парка

Жители Ялты разбили палатки у входа в уникальный Массандровский парк-памятник садово-паркового искусства, протестуя таким образом против строительства на его территории кафе и ресторанов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Ялтинского городского председателя Татьяна АГАРКОВА.

По ее информации, Массандровский парк состоит в ведении государственной структуры "Администрация парков", в подчинении которого также находятся уникальные Ливадийский и Мисхорский парки. Средства на содержание парков, обновление и охрану зеленых насаждений должен выделять Киев, однако пока денег из государственного бюджета хватает лишь на зарплату 17 сотрудников, на обслуживание трех немаленьких парков. Как считает директор "Администрации парков" Анатолий ШЕВЧУК, выделенные по согласованию с природоохранными учреждениями земельные лимиты на размещение в парках-памятниках временных летних кафе дадут возможность привести в порядок хотя бы часть территории парков.

"Но ялтинцы хорошо помнят, что полная застройка парков начинается вот с таких разрешений на размещение временных объектов, - отмечает пресс-секретарь ялтинского мэра. - Опасения жителей разделяют и депутаты горсовета". В частности, депутат по округу, на территории которого частично расположен Массандровский парк, Дмитрий БЕЛЯЕВ намерен помочь жителям, создавшим инициативную группу по спасению парка, провести общественные слушания по дальнейшей судьбе этого уникального парка-памятника.

Как сообщает Т.АГАРКОВА, городские власти не давали и не имеют права давать разрешения на размещение в Массандровском парке торговых точек или объектов общепита - это не в их компетенции. От сессии горсовета зависит утверждение границ парков, в ближайшее время проект границ Массандровского парка будет рассмотрен, пока же городские власти направляют письма в Кабинет министров Украины с просьбой увеличить финансирование на содержание южнобережных парков-памятников.

По информации Т.АГАРКОВОЙ, инициативная группа по спасению Массандровского парка намерена продолжать свой пикет до принятия конкретного решения - вынесения вопроса о границах парка на сессию горсовета или назначения даты проведения общественных слушаний. "Горожане уверены, что пунктов общественного питания в Ялте и так хватает, а вот Массандровский парк один и является настоящим украшением города", - подчеркивает пресс-секретарь ялтинского мэра.