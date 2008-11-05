На Львовщине на уроке физкультуры умер пятиклассник

Вчера, 4 ноября, в общеобразовательной школе №1 города Каменка-Бугская Львовской области на уроке физической культуры внезапно умер 11-летний ученик 5-го класса.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА, трагедия произошла около 9.10. Мальчик, пробежав один круг в спортзале, мертвым упал на пол. К нему подбежал учитель, который стал делать искусственное дыхание и попросил детей позвать медсестру и директора школы.

Прибывшие на место события медики констатировали смерть подростка.

По предварительным заключениям специалистов, причиной смерти школьника стала внезапная остановка сердца.

Как отмечается в сообщении облуправления МЧС, учитель физкультуры сообщил медикам, дирекции школы и работникам правоохранительных органов, что перед началом урока мальчик не жаловался на самочувствие или состояние здоровья. Слова учителя подтвердили одноклассники погибшего.

Это не первый случай смерти детей на уроках физкультуры в этом году – несколько подобных ЧП произошло в прошлом месяце. В частности, как сообщалось, 2 октября в средней школе города Новоселица Черновицкой области на уроке физкультуры умерла 12-летняя школьница. А 13 октября на Волыни пятнадцатилетний учащийся Луцкого технического колледжа умер на уроке физической культуры во время разминки.