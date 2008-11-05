10 миллионов компенсационных денег «зависли» на счетах Проминвестбанка

Секретариат Президента заявляет о значительном недофинансировании работ по преодолению последствий июльского наводнения в западных областях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Он отметил, что объем работ, предусмотренный генеральным планом преодоления последствий стихии, стоимостью 815 млн. грн. не обеспечен ресурсами.

По его данным, не хватает из этой суммы 407 млн. грн. При этом дополнительная потребность составляет 125 млн. грн.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ привел примеры, что, в частности, в Черновицкой области комплексная программа противооползневых мероприятий на 1999-2005 годы предусматривала работы на 64 млн. грн., из которых профинансировано 18 млн. грн. При этом комплексную программу таких мероприятий на 2007-2014 годы правительство не утвердило.

Он также отметил, что в этой области в значительной мере люди пострадали и от финансового кризиса.

Он объяснил, что это проявилось в том, что до сих пор 10 млн. грн. «зависли» на счетах «Проминвестбанка».

«Это добавляет дополнительные проблемы», - сказал он.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ также отметил, что в этой области около 100 школ находятся в процессе ремонта. По его словам, если до нового года ремонт не будет закончен, в частности, не будут установлены крыши на школах, то все средства, которые были вложены до этого в ремонт, практически будут потрачены зря.

Он напомнил, что особой проблемой остается восстановление дорог. В частности, во Львовской области службой автомобильных дорог из 9,3 км разрушенных дорог восстановлено 8,7 км, из 35 км поврежденных дорог – 31,4 км.

Значительно хуже ситуация с дорогами остается в Закарпатской области. Там из разрушенных 124 км дорог восстановлено лишь 68 км, из 80 км поврежденных дорог – 57 км.

Кроме этого, он отметил, что непонятной остается ситуация с финансированием работ по восстановлению пострадавших объектов в 2009 году.

Он также отметил, что еще одним проблемным вопросом остается необходимость принятия закона, который бы регулировал деятельность зон чрезвычайного бедствия.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что не доволен темпами финансирования ликвидации последствий июльского наводнения.

Глава государства отметил, что до сих пор правительство не профинансировало компенсации в размере 124 млн. грн. жителям за разрушенные стихией дома. «Правительство дважды меняло социальные нормы. Додавалось до того, что, очевидно, уже ничем финансировать», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент дал правительству два дня для полного расчета с пострадавшими. «Я с первым вице-премьером говорил час тому назад – он мне дал слово, что финансирование будет открыто. Я хотел бы, чтобы правительство сдержало слово», – сказал Президент.

В то же время премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО опровергла информацию о недофинансировании и заявила, правительством на 100% профинансированы все расходы на ликвидацию последствий наводнения, которое произошло летом в западных областях Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство своевременно приняло все необходимые решения для восстановления разрушенного жилья людей и для предоставления материальной помощи за утраченное имущество. По ее словам, если деньги не поступили людям, то нужно спрашивать у губернаторов и представителей местной власти, которые получили от правительства деньги своевременно и в полном объеме.

По словам премьер-министра, на счетах местных администраций по состоянию на 1 ноября остались неиспользованными 600 млн. грн., которые правительство выделяло на ликвидацию последствий наводнения.