У американца, обещавшего качать нефть из Черного моря, проблемы с новой властью

Председатель совета и основатель компании Vanco Energy Company Джин ван ДАЙК прибыл в Украину с целью информирования руководства страны о ходе реализации первого инвестиционного проекта по добыче нефти и газа на глубоководном шельфе Черного моря и согласования с украинскими правительственными кругами графика работы над соглашением о разделе продукции (СРП) в соответствии с выигранным компанией тендером.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября министр охраны окружающей природной среды Украины Василий ДЖАРТЫ заявил об отказе компании Vanco International Ltd. (США) выполнять оговоренные ранее требования по разработке недр Прикерченского участка в украинской части Черного моря. «Сегодня данная компания уходит от тех требований, которые были заложены в договоре, и сегодня они не соглашаются на заложенные договорные отношения”, - сказал министр.В связи с этим он отметил, что планирует на следующей неделе провести совещание у вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА по этому вопросу. Кроме того, министр заявил о намерении инициировать пересмотр результатов конкурса.

В сообщении отмечается, что 11-14 сентября В.ДАЙК планирует встретиться с первыми лицами государства, провести консультации с членами Кабинета Министров Украины и дать пресс-конференцию.

“Технологии глубоководного поиска и добычи стали доступными только в последние десятилетия, и мы находимся в числе тех немногих компаний, которые в совершенстве владеют этими технологиями. Я верю, что вложенные нами инвестиции помогут открыть новые залежи углеводородов, а Украине – получить дополнительный источник поставок энергоносителей, который ей так необходим», - отметил Д.ДАЙК по прибытии в Киев.

Справка УНИАН. Прикерченский участок расположен в пределах континентального шельфа Черного моря, в экономической зоне Украины, в 13 километрах от береговой линии Керченского полуострова и на расстоянии 60 километров на юго-восток от Симферополя. Глубина моря в пределах участка - 70-2000 м. Площадь участка - 12,96 тыс. кв. км, прогнозные запасы - 30 млрд. куб. м газа.

20 апреля т.г. Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашения о распределении продукции (СРП) назвала победителя в конкурсе на пользование недрами Прикерченского участка шельфа Черного моря. Им стала компания Vanco Int. Ltd. (США).

Лицензия на пользование недрами на этом участке выдается на 30 лет для геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки.

Vanco Energy (США) специализируется на геологических и геофизических исследованиях перспективных участков шельфа, глубоководном бурении, добычи нефти и газа; является собственником месторождений нефти и газа вблизи Африки и в других регионах.

Компания Vanco Int. Ltd. является дочерней компанией Vanco Energy Co. Компания занимается работами по добыче углеводородов во всем мире, а ее основной офис расположен в Хьюстоне, Техас (США).

Партнером Vanco в реализации проекта является инвестиционная компания J. N. R. Eastern Investment Ltd. JNR EIL будет принадлежать 50% в СРП в Прикерченском инвестиционном проекте.

26 июня Vanco заключила с дочерней компанией Atwood Oceanics, Inc. (США) - Atwood Oceanics Pacific Limited контракт на использование погружной буровой установки Southern Cross для бурения первой скважины, предусмотренной СРП, в конце 2007 или в начале 2008 года.

19 июля Vanco International Ltd. (США) подала на рассмотрение Украинской межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции предварительный вариант соглашения о разделе продукции, добытой на Прикерченском участке.