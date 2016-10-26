Умер экс-замруководителя штаба АТО, который в 2015 году последним выходил из Дебальцево (фото)

Об этом на свое странице в Facebook сообщил бывший спикер штаба АТО Роман Туровец.

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"Сегодня ушел из жизни Валентин Николаевич Федичев, патриот, настоящий офицер, честный, принципиальный, откровенный и решительный. В 2015 он последним выходил из Дебальцево... Сердце..." - говорится в его сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в секторе "Мариуполь" во время выполнения боевого задания погиб боец группы разведки специального назначения "Азов" с позывным "Нож".