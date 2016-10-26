Умер экс-замруководителя штаба АТО, который в 2015 году последним выходил из Дебальцево (фото)

12:50, 26 октября 2016
Общество
4622

На 57-м году жизни скончался экс-заместитель руководителя штаба АТО, полковник Валентин Федичев.

Федичев на фото слева / facebook.com

Об этом на свое странице в Facebook сообщил бывший спикер штаба АТО Роман Туровец.

Читайте такжеСБУ в районе АТО задержала информатора боевиков (видео)

"Сегодня ушел из жизни Валентин Николаевич Федичев, патриот, настоящий офицер, честный, принципиальный, откровенный и решительный. В 2015 он последним выходил из Дебальцево... Сердце..." - говорится в его сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в секторе "Мариуполь" во время выполнения боевого задания погиб боец группы разведки специального назначения "Азов" с позывным "Нож".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter