Умер экс-замруководителя штаба АТО, который в 2015 году последним выходил из Дебальцево (фото)
12:50, 26 октября 2016Общество
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На 57-м году жизни скончался экс-заместитель руководителя штаба АТО, полковник Валентин Федичев.
Федичев на фото слева / facebook.com
Об этом на свое странице в Facebook сообщил бывший спикер штаба АТО Роман Туровец.
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"Сегодня ушел из жизни Валентин Николаевич Федичев, патриот, настоящий офицер, честный, принципиальный, откровенный и решительный. В 2015 он последним выходил из Дебальцево... Сердце..." - говорится в его сообщении.
Как ранее сообщал УНИАН, в секторе "Мариуполь" во время выполнения боевого задания погиб боец группы разведки специального назначения "Азов" с позывным "Нож".
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