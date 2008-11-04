Герман Греф возьмет на работу бывшего министра финансов Украины

Завтра президент российского Сбербанка Герман Греф намерен сообщить об увольнении председателя правления украинской "дочки" банка Вячеслава Юткина и представить нового руководителя – Игоря Юшко. Об этом сообщает "Коммерсант-Украина". В Сбербанке уверены, что связи бывшего члена совета Нацбанка и экс-министра финансов помогут "Дочернему банку Сбербанка России" достичь лучших показателей.

В украинской "дочке" российского Сбербанка ожидаются кардинальные кадровые изменения. В среду в Киев приезжает президент российского Сбербанка Герман Греф. "Он представит нового главу правления банка,– заявили в пресс-службе `Дочернего банка Сбербанка России` (ДБСР).– Им станет Игорь Юшко". В банке также рассказали, что нынешний руководитель – Вячеслав Юткин – увольняется из-за разногласий с Германом Грефом, касающихся, в частности, большой разницы зарплат киевских сотрудников банка и тех, которые приехали из Москвы. "Он не мог согласиться с тем, что рядовой сотрудник из Москвы с банковским стажем в полгода получает больше, чем заместитель председателя правления",– сообщил сотрудник ДБСР. По его словам, господин Юшко заинтересовал владельцев банка как человек, способный лоббировать интересы Сбербанка России в украинской власти: "Им нужен человек, который многих знал и знает в правительстве и вхож к ним".