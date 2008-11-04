В Украине накоплен исторический максимум запасов угля

Генерирующие компании НАК «Энергетическая компания Украины», по состоянию на 1 ноября, накопили исторический максимум запасов угля на складах для прохождения осенне-зимнего периода 2008/2009 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «ЭКУ».

Согласно сообщению, на складах ТЭС к 1 ноября имелось в наличии 2,574 млн. тонн угля, тогда как на эту же дату 2007 года - 1,625 млн. тонн (в 2004 году - 1,381 млн. тонн, в 2005 году - 2,467 млн. тонн, в 2006 году - 2,555 млн. тонн).

Объем запасов угля на 1 ноября превышает предусмотренный «Прогнозным энергетическим балансом электроэнергии, топлива и расходов ГК ТЭС на 2008 год», согласно которому на 1 ноября 2008 года запасы угля на составах ТЭС генкомпаний НАК «Энергетическая компания Украины» должны были быть на уровне 2,078 млн. тонн.

В управлении НАК «ЭКУ» находятся пакеты акций ОАО «Днепроэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Центрэнерго» а также ОАО «Захидэнерго».