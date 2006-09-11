В Крыму во время попытки распилить авиабомбу погибли трое человек

В селе Кирово Ленинского района Крыма во время попытки распилить авиабомбу подорвалось трое человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, взрыв оглушительной силы прогремел в начале девятого вечера на одном из дворов села. Когда местные жители прибежали к месту происшествия, то увидели, что во дворе зияла полутораметровая яма. Вокруг все было усеяно останками тел погибших. Три ближайших к эпицентру дома разрушило практически полностью, частично разрушены от взрыва еще около 20 домов. «В доме, во дворе которого произошел взрыв, находились двое пятилетних детей, - рассказал помощник начальника Главного управления МЧС Украины в АР Крым Владимир ИВАНОВ. – Каким-то чудом оба остались целыми и невредимыми. Оказался живым и муж хозяйки, он в момент взрыва был на рыбалке».

На место прибыли спасатели МЧС Ленинского райотдела и Главного управления МЧС Украины в Крыму, сотрудники прокуратуры и милиции. Эксперты-криминалисты сейчас занимаются идентификацией останков тел. По предварительным данным, во время взрыва погибли три человека: 36-летняя хозяйка дома, и два местных жителя, которым было 20 и 21 год. Как оказалось, они занимались сбором и продажей металла. В этот день как раз на металлобазу была отправлена груженая машина, и подрядчики занялись сбором новой партии. Сейчас ведется расследование, откуда взялся боеприпас, но совсем рядом с местом, где все произошло, находится военный полигон. Специалисты-пиротехники утверждают, что есть большая вероятность того, что боеприпас современного образца. «По предварительным данным, это было ни что иное, как авиабомба, длиной примерно 1,5-1,7 м и диаметром 35-50 см, - рассказал В.ИВАНОВ. – Выяснилось, что бомбу привезли на мотоцикле за два часа до взрыва, а «расчленить» попытались с помощью газового резака».

Сейчас на месте проводится расследование. Обстоятельства происшедшего уточняются.