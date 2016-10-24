В Харьковской области у завода изъяли контрафактную водку стоимостью 30 миллионов гривень
Правоохранители Днепропетровской области провели обыски на территории двух областей, изъяв более полумиллиона бутылок фальсифицированной водки.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
Правоохранители изъяли свыше 590 тысяч бутылок, общая стоимость которых достигает почти 30 миллионов гривен. Также полицейские изъяли более одного миллиона гривен.
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К преступной схеме по производству алкоголя были причастны работники фискальной службы и должностные лица водочного завода Харьковской области.
На заводе производилась ликеро-водочная продукция, которая никоим образом не учитывалась. В дальнейшем бутылки маркировались марками акцизного налога Украины, которые по документам были уничтожены как неиспользованные. По закону акты об уничтожении составляются работниками фискальной службы.
Готовая к реализации продукция распространялась на территории Днепропетровской области.
В рамках уголовног опроизводства были проведены 13 санкционированных обысков на территории двух областей.