В Харьковской области у завода изъяли контрафактную водку стоимостью 30 миллионов гривень

Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Правоохранители изъяли свыше 590 тысяч бутылок, общая стоимость которых достигает почти 30 миллионов гривен. Также полицейские изъяли более одного миллиона гривен.

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К преступной схеме по производству алкоголя были причастны работники фискальной службы и должностные лица водочного завода Харьковской области.

На заводе производилась ликеро-водочная продукция, которая никоим образом не учитывалась. В дальнейшем бутылки маркировались марками акцизного налога Украины, которые по документам были уничтожены как неиспользованные. По закону акты об уничтожении составляются работниками фискальной службы.

Готовая к реализации продукция распространялась на территории Днепропетровской области.

В рамках уголовног опроизводства были проведены 13 санкционированных обысков на территории двух областей.