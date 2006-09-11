Преступник, который убил милиционера, покончил с собой при задержании

Преступник Сергей МАКУШКО, который был объявлен в розыск за убийство сотрудника столичной милиции, покончил жизнь самоубийством во время задержания.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве, согласно оперативной информации, С.МАКУШКО скрывался на одной из дач в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.

С.МАКУШКО покончил жизнь самоубийством в ходе проведения спецоперации по его задержанию сотрудниками уголовного розыска Киева и бойцами «Беркута» 10 сентября около 18.00. Преступник выстрелил себе в голову из пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами.

В настоящее время все обстоятельства розыска и задержания опасного преступника изучают сотрудники прокуратуры Печерского района столицы, на территории которого произошло убийство милиционера.

Как сообщалось, 4 сентября около 19.00 в Печерском районе Киева по адресу ул.Киквидзе, 19, проводилось задержание опасного преступника С.МАКУШКО.

Во время задержания преступник выстрелом из пистолета убил сотрудника уголовного розыска Главного управления МВД Украины в Киеве и скрылся. Убегая, сам он получил огнестрельное ранение в ногу. С.МАКУШКО был объявлен в розыск.